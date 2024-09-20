Киев стал худшим городом мира по качеству воздуха, обогнав Каир и Багдад

В пятницу, 20 сентября, Киев накрыл дым, местные жалуются на вонь. На фоне этого столица Украины попала в топ худших городов мира по качеству воздуха.

По данным сервиса IQair, из-за смога Киев из-за смога занял первое место антирейтинга. Киевлянам посоветовали не выходить лишний раз на улицу, ведь это несет реальную опасность для здоровья.

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Загрязнение воздуха в Киеве

Департамент защиты окружающей среды зафиксировал в Киеве повышение концентрации взвешенных частиц – пыли.

Вероятной причиной являются пожары в экосистемах Киевской области и метеорологические условия, способствующие накоплению вредных веществ в воздухе,

– сообщили там.

По данным сервиса IQair, уровень загрязнения в Киеве превышает норму более чем в 17 раз. Столица Украины занимает и место среди крупных городов в антитопе мира по качеству воздуха. Второе и третье место занимают столицы Египта и Ирака – Каир и Багдад.

От второго места Киев отделяет 11 баллов, однако показатели загрязнения продолжают расти. Столица Украины имеет оценку качества воздуха на уровне 173, а Египта и Ирака – 163 и 162 соответственно.

Киев занял первое место антирейтинга / фото IQair

Отметим, что днем ранее, а именно 19 сентября, индекс качества воздуха в Киеве составлял 52 балла, что лишь незначительно превышало норму.

Загрязнение воздуха в Киеве: смотрите интерактивную карту

Что нужно знать об AQI – индекс качества воздуха

Отметим, что уровень загрязненности от 151 до 200 является вредным (красный). Возможны негативные последствия для здоровья. В случае повышения показателей до этого уровня следует ограничить или избегать длительного пребывания на свежем воздухе. Повышенная вероятность неблагоприятных эффектов и усиление болезней сердца и легких среди обычного населения, особенно для чувствительных групп.

Красный и фиолетовые уровни несут угрозу здоровью всем людям, поэтому, как правило, со стороны государственных органов вводятся ограничительные меры для транспорта, промышленных предприятий; детские сады и школы могут временно закрыть. Находясь на улице не лишним будет одеть маску.