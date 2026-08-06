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24 Канал Новости Украины В некоторых городах Киевской области – загрязнен воздух: в ОВА обратились к населению
6 августа, 13:05
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В некоторых городах Киевской области – загрязнен воздух: в ОВА обратились к населению

Анастасия Колесникова

Качество воздуха в большинстве населенных пунктов Киевской области остается в пределах нормы. Однако в отдельных общинах зафиксировали повышенный уровень пыли.

Об этом говорится в сообщении Киевской ОВА.

Где в Киевской области загрязнен воздух?

Так, в 9 населенных пунктах обнаружен повышенный уровень загрязнения мелкодисперсной пылью. Речь идет о:

  • Иванкове;
  • Вышгороде;
  • Вишневом;
  • Боярке;
  • Василькове;
  • Обухове;
  • Борисполе;
  • Великой Дымерке;
  • Броварах.

Власти предупредили, что жители этих городов могут испытывать дискомфорт при дыхании. Специалисты советуют им:

  • держать окна закрытыми;
  • ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;
  • пить достаточно воды;
  • при наличии очистителя воздуха использовать его в максимальном режиме.

Напомним, после российского обстрела 5 августа в Киеве и Киевской области ухудшилось качество воздуха.

По данным Киевской ОВА, в Вишневом, Обухове и Броварах зафиксировали повышенное содержание мелкодисперсной пыли и углекислого газа. Также повышенную концентрацию пыли обнаружили в Иванкове, Боярке и Василькове.

По данным SaveEcoBot, наихудшая ситуация в Киеве наблюдалась на отдельных участках Соломенского и Святошинского районов, где зафиксировали "красный" уровень загрязнения.

Отметим, что в ночь на 5 августа Россия массированно ударила баллистикой по Киеву и области.

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Новости Украины Загрязнение воздуха Киевская область