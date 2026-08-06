В некоторых городах Киевской области – загрязнен воздух: в ОВА обратились к населению
Качество воздуха в большинстве населенных пунктов Киевской области остается в пределах нормы. Однако в отдельных общинах зафиксировали повышенный уровень пыли.
Об этом говорится в сообщении Киевской ОВА.
Где в Киевской области загрязнен воздух?
Так, в 9 населенных пунктах обнаружен повышенный уровень загрязнения мелкодисперсной пылью. Речь идет о:
- Иванкове;
- Вышгороде;
- Вишневом;
- Боярке;
- Василькове;
- Обухове;
- Борисполе;
- Великой Дымерке;
- Броварах.
Власти предупредили, что жители этих городов могут испытывать дискомфорт при дыхании. Специалисты советуют им:
- держать окна закрытыми;
- ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;
- пить достаточно воды;
- при наличии очистителя воздуха использовать его в максимальном режиме.
Напомним, после российского обстрела 5 августа в Киеве и Киевской области ухудшилось качество воздуха.
По данным Киевской ОВА, в Вишневом, Обухове и Броварах зафиксировали повышенное содержание мелкодисперсной пыли и углекислого газа. Также повышенную концентрацию пыли обнаружили в Иванкове, Боярке и Василькове.
По данным SaveEcoBot, наихудшая ситуация в Киеве наблюдалась на отдельных участках Соломенского и Святошинского районов, где зафиксировали "красный" уровень загрязнения.
Отметим, что в ночь на 5 августа Россия массированно ударила баллистикой по Киеву и области.