Превышение уровня загрязненности в Киеве есть, – Министерство защиты окружающей среды о пожаре

В Киевской области произошел большой пожар из-за возгорания торфа. В результате воздух в столице стал очень загрязненным.

Как сообщил заместитель министра защиты охраны окружающей среды и природных ресурсов Александр Краснолуцкий, возгорание торфа произошло в Вышгородском районе. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

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Есть ли опасность из-за загрязненного воздуха

По словам Краснолуцкого, предварительная информация о загрязнении воздуха в Киеве соответствует действительности, поэтому киевлянам следует закрыть окна и минимизировать пребывание на улице.

Горят торфяники в Бучанском и Вышгородском районах, ГСЧС работает над ликвидацией пожара. Превышение уровня загрязненности воздуха есть, но переживать не нужно, следует просто соблюдать все рекомендации,

– сказал он.

Он добавил, что качество воздуха пока наихудшее в Деснянском районе Киева, Оболони и Троещине. Что касается сроков ликвидации пожара, спасатели заверили, что ситуация контролируемая и в ближайшее время огонь удастся потушить. Также стоит ожидать, что к утру воздух в Киеве будет гораздо чище.

Причиной возгорания торфа стала аномальная жара.

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