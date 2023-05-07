Был за рулем и взрыв повредил обе ноги: Прилепин написал пост из больницы

Пропагандист и террорист Захар Прилепин, автомобиль которого взорвали 6 мая, написал из больницы сообщение, посвященное этому событию. По его словам, именно он был за рулем, а не коллаборант Шубин, как считалось ранее.

В своих соцсетях Захар Прилепин разместил первое после взрыва сообщение, сообщает 24 Канал. По его словам, Александр Шубин – террорист и предатель родом из временно оккупированного Луганска – сидел на пассажирском кресле и взрывное устройство сработало как раз с пассажирской стороны.

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Что Прилепин говорит о взрыве

Захар Прилепин утверждает, что после взрыва он на 3 минуты упал в обморок, а затем ему местные помогли выбраться из автомобиля. Тогда он увидел, что обе его ноги повреждены, в том числе на одной из них открытый перелом.

Когда террорист пришел в себя, то написал некоему Глебу Никитину, который выслал за ним вертолет, который быстро доставил террориста в больницу за 16 минут.

По словам Прилепина, мин было две, и подорвавший их сбежал не взорвав вторую, благодаря чему пропагандист остался жив.

Пропагандист отдельно написал о еще одном террористе – Александре Шубине. Прилепин назвал его своим "ангелом телохранителем", другом и братом.

Взрыв автомобиля Прилепина

6 мая в Нижнем Новгороде взорвался автомобиль, в котором находился пропагандист и террорист Захар Прилепин. До взрыва в автомобиле находились три человека – Шубин, Прилепин и его дочь. Однако девочка вышла из авто за несколько минут до взрыва. Поэтому пропагандисты подозревают, что за автомобилем следили, чтобы не навредить ребенку.

Что касается изменника Шубина, то он воевал против Украины и даже участвовал в диверсиях в Беларуси перед президентскими выборами 2020 года. Шубин погиб в автомобиле на месте.

Ответственность за подрыв авто взяли на себя 2 партизанские группы: "Атеш" и "Национальная республиканская армия".

Следственный комитет России обвиняет в подрыве автомобиля украинца Александра Пермякова. Мол, его завербовала СБУ. Интересно, что Пермяков оказался ополченцем террористической организации ДНР. В 2014-2015 годах он воевал против Украины, а затем уехал жить в Россию.