Губернатор Нижегородской области заявил, что состояние пропагандиста стабильное, а его настроение "бодрое".

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Прилепина вывели из медикаментозной комы

6 мая Захар Прилепин получил сотрясение мозга и перелом двух ног в результате подрыва автомобиля. Кроме этого, пропагандисты впоследствии заявили, что у украинофоба тяжелая политравма. Кроме переломов ног и сотрясения мозга у него диагностировали: контузию (ушиб) легких, минно-взрывные ранения, многочисленные переломы и ушибы.

На месте ему оказали первую медицинскую помощь, а затем вертолетом транспортировали в больницу.

Уже в медучреждении пропагандиста прооперировали и ввели в медикаментозную кому, чтобы стабилизировать состояние. 7 мая Прилепина вывели из медикаментозной комы.

В частности, это подтвердила его пресс-секретарь. По ее словам, он "хорошо себя чувствует".

В бодром настроении, насколько это возможно в этой ситуации,

– сказала она.

Россияне обвиняют в подрыве авто украинца, воевавшего на стороне России

Следственный комитет России обвиняет в подрыве автомобиля украинца Александра Пермякова. Мол, его завербовала СБУ. Интересно, что Пермяков оказался ополченцем террористической организации ДНР. В 2014 – 2015 годах он воевал против Украины, а затем уехал жить в Россию.

Если да, то дело приобретает совсем другой оборот. Видимо, Прилепину мстят еще за какие-то донецкие криминальные мутки с Захарченко. Как известно, Прилепин долго работал у Захарченко в команде и довольно близко дружил как с самим Захарченко, так и с его правой рукой Александром Тимофеевым по прозвищу Ташкент,

– предположил журналист Денис Казанский.

Он отметил, что сейчас в России идеальное время для таких расправ – все можно списать на ГУР или СБУ, и никто ничего не будет расследовать.

Что предшествовало