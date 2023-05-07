Губернатор Нижегородской области заявил, что состояние пропагандиста стабильное, а его настроение "бодрое".
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Прилепина вывели из медикаментозной комы
6 мая Захар Прилепин получил сотрясение мозга и перелом двух ног в результате подрыва автомобиля. Кроме этого, пропагандисты впоследствии заявили, что у украинофоба тяжелая политравма. Кроме переломов ног и сотрясения мозга у него диагностировали: контузию (ушиб) легких, минно-взрывные ранения, многочисленные переломы и ушибы.
На месте ему оказали первую медицинскую помощь, а затем вертолетом транспортировали в больницу.
Уже в медучреждении пропагандиста прооперировали и ввели в медикаментозную кому, чтобы стабилизировать состояние. 7 мая Прилепина вывели из медикаментозной комы.
В частности, это подтвердила его пресс-секретарь. По ее словам, он "хорошо себя чувствует".
В бодром настроении, насколько это возможно в этой ситуации,
– сказала она.
Россияне обвиняют в подрыве авто украинца, воевавшего на стороне России
Следственный комитет России обвиняет в подрыве автомобиля украинца Александра Пермякова. Мол, его завербовала СБУ. Интересно, что Пермяков оказался ополченцем террористической организации ДНР. В 2014 – 2015 годах он воевал против Украины, а затем уехал жить в Россию.
Если да, то дело приобретает совсем другой оборот. Видимо, Прилепину мстят еще за какие-то донецкие криминальные мутки с Захарченко. Как известно, Прилепин долго работал у Захарченко в команде и довольно близко дружил как с самим Захарченко, так и с его правой рукой Александром Тимофеевым по прозвищу Ташкент,
– предположил журналист Денис Казанский.
Он отметил, что сейчас в России идеальное время для таких расправ – все можно списать на ГУР или СБУ, и никто ничего не будет расследовать.
Что предшествовало
- 6 мая Прилепин ехал в авто Audi Q7 из Донбасса в Нижний Новгород, сразу автомобиль взорвался. Под капот было заложено самодельное взрывное устройство.
- От взрыва автомобиль опрокинулся. Более того, под машиной образовалась воронка диаметром около 1.5 метра и 0,7 метра глубиной.
- До взрыва в автомобиле находились три человека – еще водитель и дочь Прилепина. Однако девочка вышла из авто за 10 минут до взрыва. Поэтому пропагандисты подозревают, что за автомобилем следили, чтобы не навредить ребенку.
- К слову, автомобилем Прилепина управлял 27-летний уроженец временно оккупированного Луганска Александр Шубин. Он воевал в батальоне Прилепина против Украины и даже участвовал в диверсиях в Беларуси перед президентскими выборами 2020 года. Шубин погиб в автомобиле на месте.
- Ответственность за подрыв авто взяли на себя 2 партизанские группы: "Атеш" и "Национальная республиканская армия".