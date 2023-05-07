Губернатор Нижньогородської області заявив, що стан пропагандиста стабільний, а його настрій "бадьорий".

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Прілєпіна вивели з медикаментозної коми

6 травня Захар Прілєпін отримав струс мозку та зазнав перелому двох ніг внаслідок підриву автомобіля. Окрім цього, пропагандисти згодом заявили, що українофоб має важку поєднану травму. Окрім переломів ніг та струсу мозку у нього діагностували: контузію (забій) легень, мінно-вибухові поранення, численні переломи та забиті місця.

На місці йому надали першу медичну допомогу, а потім гелікоптером транспортували до лікарні.

Уже в медзакладі пропагандиста прооперували та ввели у медикаментозну кому, щоб стабілізувати стан. 7 травня Прілєпіна вивели з медикаментозної коми.

Зокрема це підтвердила його прессекретарка. За її словами, він "добре почувається".

У бадьорому настрої, наскільки це можливо в цій ситуації,

– сказала вона.

Росіяни звинувачують в підриві авто українця, який воював на боці Росії

Слідчий комітет Росії звинувачує у підриві автівки українця Олександра Пермякова. Мовляв, його завербувала СБУ. Цікаво, що Пермяков виявився ополченцем терористичної організації "ДНР". У 2014 – 2015 роках він воював проти України, а потім виїхав жити до Росії.

Якщо так, то справа набуває зовсім іншого обороту. Мабуть, Прілєпіну мстять ще за якісь донецькі кримінальні мутки із Захарченком. Як відомо, Прілєпін довго працював у Захарченка в команді і досить близько дружив як із самим Захарченком, так і з його правою рукою Олександром Тимофеєвим на прізвисько Ташкент,

– припустив журналіст Денис Казанський.

Він зауважив, що зараз у Росії ідеальний час для таких розправ – все можна списати на ГУР чи СБУ і ніхто нічого не розслідуватиме.

Що передувало