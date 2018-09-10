Захарченко устранил помощник Путина Сурков, – эксперт

Ликвидация руководителя оккупационной власти в Донецке Александра Захарченко – это операция помощника Путина Владислава Суркова. По схожему плану ранее устранили Игоря Плотницкого. Цель – показать, что Украина якобы не договороспособна.

Об этом 24 каналу рассказал сопредседатель ГИ "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Читайте также: Убийство Захарченко: вдова главаря боевиков сделала скандальное заявление

Ликвидация Захарченко была использована как рычаг дипломатического воздействия на Украину с целью принудить нас выполнить Минские соглашения. Сразу прозвучали заявления Путина, Лаврова и других российских чиновников о том, что не о чем договариваться с Украиной. Нормандский формат не работает,

– замечает Снегирев.

По мнению эксперта, это все политические заявления, чтобы показать, что Украина якобы нарушает одно из основных негласных положений "Минска-2" – непроведение диверсионных актов на территории противника против так называемого руководства. А здесь якобы украинская ДРГ ликвидировала одного из подписантов Минских договоренностей.

В то же время, как отмечает специалист, схемы устранения от власти Плотницкого и Захарченко почти идентичны. Сначала так называемых министров угольной промышленности обвиняют в коррупционных сделках. В "ДНР" – это такой себе Голенко, который вместе с "коллегой" из оккупированной Луганщины прокручивал поставки угля мимо официального предприятия в "ДНР" "Угольный дом". На самом деле – это был удар по Захарченко.

Плотницкого и Захарченко устранили после их встреч с Сурковым. Хотя Плотницкого вывезли тихо, а Захарченко ликвидировали. Мятеж не удался, но его позиции были более крепкими, чем у Плотницкого. Хотя тоже вопрос. Гроб был закрытым. Но основной заказчик убийства Захарченко – Россия,

– отметил Дмитрий Снегирев.

Читайте также: Ликвидация Захарченко: какой сценарий Кремль готовит для Украины?

Напомним, 31 августа стало известно, что в результате взрыва в центре оккупированного Донецка был убит один из главарей пророссийских боевиков Александр Захарченко.