Захарова истерит из-за возможности предоставления ATACMS: послушают ли ее в США

Представительница российского мида мария захарова в очередной раз угрожала партнерам Украины. Она заявила, что если США будут передавать нам дальнобойные ракеты ATACMS, то пересекут "красную черту" и станут непосредственной стороной конфликта, а россия будет на это "реагировать".

Впрочем, воспринимать заявления захаровой всерьез не стоит. США не будут учитывать абсурдные угрозы оккупантов. Об этом 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Почему дальнобойные ракеты необходимы Украине

Он отметил, что у США есть своя квалификация участия в конфликте. Да, американцы действительно не хотят, чтобы ее квалифицировали как прямое участие, но руководствуются они не тем, что говорит захарова или кто-либо другой, а собственными представлениями, собственным законодательством и собственными интересами.

По словам Мусиенко, все больше партнеров Украины, в том числе США, уверяются в возможностях украинской победы. Поэтому есть понимание, что без дальнобойных ракет нам не обойтись – они необходимы, чтобы приближать победу. Поэтому эксперт считает, что Украина все же получит ракеты ATACMS .

"Вопрос возможностей и способностей состоит в том, что в любом случае для защиты Украины, защиты Европы и предотвращения российской агрессии в будущем нам нужны дальнобойные системы. Пока мы не покажем россиянам, что можем наносить мощные удары по их тылу не просто на оккупированных". территориях, но и на территории России, и это будут сокрушительные, эффективные, высокоточные удары по их военным объектам, до тех пор мы не достигнем какого-либо паритета",

– подчеркнул он.

Кроме того, получение на вооружение Украины ракет большей дальности имеет и психологический аспект . Он работает так же, как во временно оккупированном Крыму. Как только туда начало "прилетать", то и обстановка изменилась – стало больше украинских песен, оккупанты стали растеряннее, на Крымский мост появились пробки и так далее.

Это индикатор – как только враг видит возможности и силы, сразу совсем другая реакция. Поэтому я думаю и искренне хочу верить, что ракеты ATACMS – это исключительно вопрос времени, но точно не вопрос того, что сказал или подумал захаров в состоянии алкогольного опьянения или на трезву. Это точно не будет приниматься во внимание,

– убежден Мусиенко.

Почему угрозам россии не следует верить

Эксперт напомнил, что последнее заявление захаровой – это далеко не первая угроза Западу и оговорка по поставкам оружия Украине за время полномасштабной войны. Они звучали и от медведева, и от лаврового, небензи, анотонового и других российских деятелей.

"Они очень часто говорят, делают разные заявления, разные угрозы. Впрочем, это никоим образом не срывает очень нужную нам поддержку наших союзников. Оружие все равно поставляется, хотя до этого заявления делались", - подчеркнул Мусиенко.

Он отметил, что такое же насилие поднималось, когда поставлялись системы HIMARS или просто объявлялось, что Украина их получит. Страна-агрессорка кричала о решительных действиях, о том, что Россия будет разбивать натовские конвои с оружием, наносить удары, принимать меры. Но никак на поставки вооружения эти заявления не повлияли.

Мусиенко объяснил, почему не стоит бояться российских угроз Западу: смотрите видео



Заметим, что не только мария захарова в последние дни отметилась абсурдными заявлениями. спикер путина песков цинично заявил, что проект гарантий безопасности Украины , который разработали в Киеве, делает "спецаперацию" еще "актуальнее". Его возмутило то, что Украина не отказалась от курса на членство в НАТО, а значит, главная "угроза" для России сохраняется. Песков отказывается понимать , почему Украина не исключает нейтральный статус.