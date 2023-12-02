Соловьева очень возмутило такое отношение к так называемым российским чиновникам, что он пообещал поквитаться с "обидчиками". Но все его "заявления", как всегда, остались на уровне угроз из студии своего горе-шоу, передает 24 Канал.

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Россиянам – нельзя

Не теплую "встречу" устроила Болгария российским оккупантам. Накануне одно из пропагандистских информагентств сообщило: болгарская сторона отказалась пускать самолет Лаврова, который направлялся в Скопье для участия в Совете министров иностранных дел ОБСЕ. Все из-за Марии Захаровой, которая была на его борту. Она находится под санкциями Евросоюза, а потому Болгария дала мощный отпор россиянке.

Таким образом, оккупанты вынуждены были лететь над Турцией и Грецией. Длина их маршрута составила около 4 тысяч километров и заняла 5 часов.

"То, что вытворяют братушки, это просто**. Мы же можем и в "ответочку" сыграть. И кто тогда из вас когда сможет над нашей территорией пролететь. Мы сейчас еще с БРИКС поговорим и вообще все юшкой умоетесь", – "заступился" Соловьев за униженных и обиженных в своем пропагандистском эфире.

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Но дальше экрана, как обычно, Соловьев не пошел. В свою очередь, возмущенная Захарова сделала смешное заявление, назвав решение Болгарии "опасной глупостью". Мол, это впервые не разрешения пролететь не самолету, а лицу, которое находилось на его борту.

Что ж, россияне все никак не могут понять, что являются изгнанниками. И уже на их заявления и угрозы не только не реагируют, но и перестают слышать с самого начала.

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