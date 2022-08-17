Работа зимой – под вопросом: захваченная Каховская ГЭС работает на 30–40% мощности

Каховская гидроэлектростанция, находящаяся под контролем российских войск, работает только на треть своей мощности. В то же время возможно полное прекращение работы ГЭС зимой.

Об этом рассказал в интервью журналистам генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота. Он оценил все угрозы, обусловленные тем, что гидроэлектростанция фактически является базой росин. Этот материал вышел 16 августа.

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Почему Каховская ГЭС работает не полностью

С тех пор как россияне захватили сооружение, там отключили часть гидроагрегатов. В настоящее время функционируют всего три из шести установок. "Это 30-40% мощности", – объяснил Игорь Сирота.

Что касается угрозы отключения во время зимнего периода, то это обусловлено отсутствием нужной подготовки. Укргидроэнерго не может поставлять туда нужные запчасти.

Будет ли катастрофой отключение ГЭС

По словам чиновника, станция работает ровным графиком только в дневные часы – с 8:00 до 22:00. То есть она не участвует в балансировке энергосистемы нашей страны. Станция может работать достаточно долго, если не будет нескольких вещей:

внешнего вмешательства в его деятельность;

обстрелов линий электропередач и подстанций;

уничтожение оборудования.

Впрочем, если станция остановится, то крушения не будет. Вода будет идти через водосливную дамбу. Поэтому не будет ни прорыва дамбы, ни обмеления,

– подытожил Игорь Сирота.

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