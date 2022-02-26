Захваченная российскими войсками ЧАЭС работает в плановом режиме, но персонал не отпускают

Захваченная российскими войсками Чернобыльская атомная электростанция работает в плановом режиме. Однако персонал оттуда не отпускают и не разрешают его ротацию.

В заложниках оказались исполняющий обязанности гендиректора ЧАЭС и несколько десятков человек, которые во время захвата были на смене.

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Что известно о захвате ЧАСЕ

24 февраля стало известно о захвате российскими оккупантами Чернобыльской атомной электростанции. К сожалению, после жестокого боя украинские защитники потеряли контроль над зоной отчуждения.

Сейчас Россия продолжает создавать провокации на территории Чернобыльской АЭС. В частности, несколько часов назад оккупанты имитировали в небе воздушный бой. В координационном штабе ЧАЭС отметили, что в Чернобыле нет украинских войск.

Добавим, что радиационный фон в зоне ЧАЭС повышен в связи с передвижением военной техники захватчика.

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