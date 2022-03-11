В захваченном Сватово российские оккупанты записывают постановочные видео

В оккупированном Сватово 10 неизвестных, исполняя роль местных жителей, записали видео в поддержку режима Владимира Путина. Кроме того, россияне распространяют там агитационные письма и видео.

В Луганской ОВА подчеркнули, что оккупационные власти псевдореспублик Донбасса при поддержке России продолжают вести антигосударственную политику в отношении Украины.

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В Сватово оккупанты записывают постановочные видео

В Сватово десять неизвестных, выполняя роль местных жителей, записали видео в поддержку режима Путина,

– сообщили в ОВА.

Кроме того, оккупанты также распространяют агитационные письма и видео, где украинцы якобы поддерживают главу Кремля. Захватчики делают это, чтобы показать как можно большей части украинцев, что все якобы ждут Россию.

"Россияне либо своими силами, либо под угрозами заставляют людей обращаться к Путину с "благодарностью за освобождение", записывают соответствующие видео", – добавили в администрации.

Там призывали ни в коем случае не поддаваться на враждебную пропаганду и психологическое давление. России не удался блицкриг на фронте, поэтому она направила усилия на раскол украинской нации изнутри. Однако у государства-агрессора ничего не получится.

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