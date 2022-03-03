Захват Чернобыля: Украина назвала действия оккупантов ядерным терроризмом и обратилась к МАГАТЭ

Российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС. Украина расценивает эти действия как ядерный терроризм.

Российским оккупантам в ходе военного вторжения на территорию Украины удалось занять зону возле ЧАЭС и захватить печально известную атомную электростанцию. Украина уже предупредила врага о возможных последствиях для здоровья из-за пребывания вблизи ЧАЭС.

Кстати Арестович отчитался о военной ситуации в восточных и южных областях Украины

Захват ЧАЭС – это ядерный терроризм

Захват военными оккупантов ЧАЭС – это не просто преступление. По мнению Украины, этот факт имеет все признаки ядерного терроризма.

Соответствующие украинские органы написали соответствующее обращение, которое направили в МАГАТЭ. Украина требует:

немедленное прекращение огня и недопущение войск оккупантов в зоне ближе 30 километров от ЧАЭС;

обращение МАГАТЭ в НАТО относительно объявления над Украиной зоны А2/АD;

активизации штаба ЦИАС МАГАТЭ для недопущения террористических действий на Чернобыльской АЭС;

исключить доступ России к интеллектуальным ресурсам МАГАТЭ с одновременным усилением контроля и учета ядерного материала в этой стране.

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