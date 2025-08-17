Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.

Почему Путину могут понадобиться годы на захват всей Донецкой области?

Аналитики пишут, что захват остальной части Донецкой области, вероятно, будет для российских войск сложной задачей, которая займет годы, а не быстрой операцией, как это пытается представить Путин.

Причиной этого является тот факт, что российские войска не в состоянии достичь значительных оперативных успехов или продвигаться быстрее фронте, чем пешком.

Путин остается сторонником медленного, изнурительного продвижения на поле боя с помощью изнурительных пехотных атак, что ограничивает максимально возможную скорость продвижения российских войск до скорости пехоты,

– пишет Институт изучения войны.

В ISW отмечают, что удары украинских беспилотников значительно усложнили возможность российского военного командования тактически применять тяжелую технику, поскольку в Москве до сих пор не нашли способа адекватно защитить бронированные машины и танки от украинских беспилотников.

"Поэтому российские войска не смогли восстановить механизированные маневры на поле боя, чтобы создать и использовать прорывы и достичь оперативно значительных успехов", – говорится в отчете.

Какую тактику на фронте сейчас применяет враг?

Эксперты пишут, что российское военное командование внедрило оперативную схему, которая использует ползучее частичное окружение прифронтовых городов и населенных пунктов перед началом фронтальных атак улицы за улицей, чтобы заставить украинцев отступить.

Российские войска оказались неспособными достичь значительных успехов в Украине, проводя фронтальные атаки. Российское военное командование не смогло реализовать свою тактику окружения против значительной украинской линии обороны и, вероятно, не сможет использовать эту тактику для быстрого захвата городов-крепостей, которые образуют основу обороны украинских войск,

– отмечают в ISW.

По данным аналитиков, такая операция России по захвату всей Донецкой области через три с половиной года войны, вероятно, будет многолетней и приведет к значительным потерям российского персонала и материальных ресурсов.

Кроме того, российские войска также недавно начали применять тактику проникновения, чтобы достичь тактически значимых успехов, но до сих пор не могут воспользоваться этим и закрепить свои позиции на пути продвижения в значительном масштабе.

"Российские войска пока не имеют средств для быстрого окружения, проникновения или захвата крепостного пояса Украины или остальной неоккупированной Донецкой области, что Путин выдвинул как предварительное условие для прекращения огня без соответствующих уступок со стороны России", – резюмировали в ISW.