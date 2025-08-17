Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.

Чому Путіну можуть знадобитися роки на захоплення всієї Донецької області?

Аналітики пишуть, що захоплення решти Донецької області, ймовірно, буде для російських військ складним завданням, яке займе роки, а не швидкою операцією, як це намагається представити Путін.

Причиною цього є той факт, що російські війська не в змозі досягти значних оперативних успіхів або просуватися швидше фронті, ніж пішки.

Путін залишається прихильником повільного, виснажливого просування на полі бою за допомогою виснажливих піхотних атак, що обмежує максимально можливу швидкість просування російських військ до швидкості піхоти,

– пише Інститут вивчення війни.

В ISW зазначають, що удари українських безпілотників значно ускладнили можливість російського військового командування тактично застосовувати важку техніку, оскільки у Москві досі не знайшли способу адекватно захистити броньовані машини та танки від українських безпілотників.

"Тому російські війська не змогли відновити механізовані маневри на полі бою, щоб створити та використати прориви та досягти оперативно значних успіхів", – йдеться у звіті.

Яку тактику на фронті наразі застосовує ворог?

Експерти пишуть, що російське військове командування впровадило оперативну схему, яка використовує повзуче часткове оточення прифронтових міст і населених пунктів перед початком фронтальних атак вулиці за вулицею, щоб змусити українців відступити.

Російські війська виявилися нездатними досягти значних успіхів в Україні, проводячи фронтальні атаки. Російське військове командування не змогло реалізувати свою тактику оточення проти значної української лінії оборони та, ймовірно, не зможе використовувати цю тактику для швидкого захоплення міст-фортець, які утворюють основу оборони українських військ,

– наголошують в ISW.

За даними аналітиків, така операція Росії з захоплення всієї Донецької області через три з половиною роки війни, ймовірно, буде багаторічною і призведе до значних втрат російського персоналу та матеріальних ресурсів.

Окрім того, російські війська також нещодавно почали застосовувати тактику проникнення, щоб досягти тактично значущих успіхів, але досі не можуть скористатися цим та закріпити свої позиції на шляху просування в значному масштабі.

"Російські війська наразі не мають засобів для швидкого оточення, проникнення або захоплення фортечного поясу України чи решти неокупованої Донецької області, що Путін висунув як попередню умову для припинення вогню без відповідних поступок з боку Росії", – резюмували в ISW.