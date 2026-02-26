Дедлайн – до апреля: военный ответил, реальные ли планы поставлены перед россиянами

Украинский военнослужащий и заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса заявил, что россияне планируют до апреля этого года выйти на административные границы Донецкой области. Он мог заявить об этом, опираясь на данные разведки и ситуацию на фронте. Однако пока говорится лишь о желании врага.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, отметив, что, маловероятно, что оккупанты реализуют свои намерения. Ведь все заявления о бесконечном ресурсе "живого мяса" в стране-агрессоре – выдумки.

Могут ли россияне выполнить планы на фронте до мая?

По словам военнослужащего ВСУ, россияне могут грезить о чем угодно. Однако захватить всю Донецкую область или до апреля, или даже до начала лета им точно не удастся.

Сазонов объяснил, что Украина контролирует главную агломерацию в Донецкой области. В нее входят Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка. Эти города "растянуты" с севера на юг.

Интересно! Подполковник начальник отдела международного военного сотрудничества командования Сил ТрО Тарас Березовец отметил, что весна является одним из худших периодов для оккупантов, ведь у врага начинаются проблемы с логистикой. Именно поэтому, по его убеждению, российская армия не сможет развивать наступление.

Россияне еще год назад имели дедлайн захватить Константиновку. Однако они не могут сделать это до сих пор. Они идут по окрестностям, инфильтрируются малыми группами на юг от города. И все. Они не контролируют полностью даже маленький город Часов Яр,

– отметил он.

Враг также долгое время пытается выйти на трассу Чугуев – Славянск. Однако россияне захватили только маленькое село Дроновка и на нем остановились. Оккупанты продвигались и на Славянск, но со скоростью до километра в неделю, неся большие потери.

"У трассы они захватили маленькое "пятно". Россияне движутся к агломерации плохо и очень медленно. Вопрос в резервах – их у России нет. Они набирают меньше, чем теряют", – заметил он.

Оккупанты могли бы перебросить силы из Покровска, Мирнограда и Запорожья, но в таком случае украинские защитники могли бы осуществлять контрнаступательные операции.

Военнослужащий ВСУ добавил, что среди масштабных планов россиян на 2026 год – захват Николаева, Херсона и Одессы. Однако это нереальные цели. Враг может придумывать о стратегических продвижениях на фронте, но на практике их нет.

Что еще известно о планах врага на фронте?