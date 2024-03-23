Готовятся ли оккупанты к наступательной операции с целью окружения Харькова: в ISW ответили

Вероятная наступательная операция российских оккупационных войск для захвата Харькова, будет иметь серьезные проблемы для российских сил, ответственных за ее проведение, а также для общей российской кампании в Украине. Сейчас признаки подготовки такой операции российскими войсками отсутствуют.

Об этом отметили в отчете с оценкой российской наступательной кампании в Институте изучения войны.

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Что отметили в ISW

В Институте изучения войны сообщили, что согласно данным российских СМИ, отдельные российские официальные лица выразили надежду, что увеличение численности войск позволит оккупационным войскам провести будущую наступательную операцию для окружения Харькова.

Так, источники российского издания "Верстка" сообщили, что мобилизованные во время весеннего призывного цикла новобранцы, и "некомпетентные" резервисты якобы отправятся на южную границу России для выполнения вспомогательных функций или в качестве пограничных войск в рамках усилий, направленных на высвобождение более опытных военных для наступления на Харьков.

Как отметили в ISW, источник в администрации главы Кремля сообщил изданию, что российские военные нуждаются в 300 тысячах дополнительных военнослужащих для того, чтобы начать операцию по окружению Харькова и российские военные надеются захватить город, не превратив его во "второй Мариуполь".

Однако ISW в своем отчете отмечает, что российская наступательная операция по окружению Харькова была бы чрезвычайно амбициозным проектом, который требовал бы длительных передвижений по открытой местности, которых они не проводили с начала полномасштабного вторжения.

В Институте отмечают, что сейчас российские войска проводят наступательную операцию вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, целью которой является выход к реке Оскол в Харьковской области. Однако даже если эти усилия достигнут поставленной цели, перспективы продвижения российских войск в Харьковскую область с восточного берега реки Оскол являются такими же сложными, как и перспективы продвижения вдоль международной границы с Белгородской областью, если не более сложными.

Российские войска выделили относительно минимальные силы для защиты международных границ России, и этих сил будет недостаточно для операции по окружению Харькова. Озвученный план мобилизации 300 тысяч новых военнослужащих, может позволить российским войскам высвободить относительно боеспособные части вдоль линии фронта в Украине для операции по окружению города. Однако это произойдет за счет наступательных операций на тех участках фронта, которые российское военное командование считает приоритетными в течение более чем полуторагодичной кампании в Украине,

– говорится в отчете ISW.

Ранее в Институте оценивали, что российские войска могут провести ограниченные наступательные операции вдоль международной границы с Харьковской областью, чтобы оттянуть и закрепить украинские войска. Кроме того, такая операция может стать попыткой Кремля отреагировать на призывы ультранационалистов оттеснить Силы обороны от границы с Белгородской областью, чтобы отвлечь внимание Украины от текущей российской наступательной операции вдоль оси Харьков-Луганская область.

ISW пока не наблюдает никаких признаков того, что российские войска пока готовятся к наступательной операции с целью окружения Харькова,

– отметили в отчете.

Какая ситуация на фронте: кратко

Российские оккупационные войска пытаются штурмовать позиции ВСУ на нескольких направлениях фронта. На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском направлениях Силы обороны отражают атаки врага.

Относительно ситуации на Купянском направлении, то на этом участке фронта враг, при поддержке авиации, по состоянию на 23 марта совершил 3 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области.

Напряженной ситуацией является на Новопавловском направлении. На этом участке фронта российские войска 28 раз пытались прорвать оборону украинских защитников.