Захват кораблей в Керченском проливе: Украина выступает в Арбитражном суде в Гааге

В Гааге, в Нидерландах, накануне стартовало слушание по делу захвата Россией украинских кораблей в Керченском проливе. 12 октября в 14:00 началось выступление представителя Украины на Международном арбитражном трибунале.

11 октября во Гааге уже выступили представители российской делегации. Заметим, что заявление в суд Украина подала еще в апреле 2019 года.

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Позицию Украины на слушаниях будет представлять директор департамента международного права МИД Украины Оксана Золотарева.

Дело имеет определяющее значение для Украины и всей системы международного права, поскольку речь идет о нарушении одного из основополагающих принципов Конвенции ООН по морскому праву и международному праву в целом – абсолютного иммунитета военных кораблей,

– отметила Золотарева.

Она убеждена, что Украина докажет нарушение иммунитета украинских кораблей Россией, несмотря на попытки Кремля представить инцидент как "военную деятельность".

По ее словам, российская сторона знала о проходе кораблей заранее. Захват судов произошел вне 12-мильной зоны, а украинских моряков посадили на 9 месяцев и открыли против них уголовные дела.

Такие действия не могут считаться военной деятельностью. Это – грубое нарушение норм международного морского права,

– подчеркнула она.

Требования Украины

В украинском МИД рассказали, что наша страна в своем иске будет добиваться:

признание факта нарушения Россией Конвенции по морскому праву,

моральной и материальной компенсации.

Окончательная сумма компенсации не разглашается, но в материалах уголовного расследования СБУ говорится говорится, что действия России нанесли ущерб Украине на 260 миллионв гривен, то есть практически на 10 миллионов долларов.

Что известно о захвате украинских кораблей Россией

25 ноября 2018 года группа кораблей ВМС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляла плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь в Азовском море.

При подходе к Керченскому проливу пограничные катера России напали и захватили украинские корабли и наших моряков.

В мае 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву осудил Россию. Согласно решению трибунала, Россия должна немедленно освободить моряков и вернуть корабли.

Однако моряки вернулись домой только в сентябре 2019 года. А 18 ноября Россия вернула Украине полностью разграбленные корабли.

В МИД Украины допускают, что Международный трибунал по морскому праву вынесет решение по делу в конце 2022 – начале 2023 года.