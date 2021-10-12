11 жовтня у Гаазі вже виступили представники російської делегації. Зауважимо, що заяву до суду Україна подала ще у квітні 2019 року.

Важливо Життя триває: як склалися долі українських моряків, яких 2 роки тому взяла в полон Росія

Позицію України на слуханнях представлятиме директорка департаменту міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова.

Справа має визначальне значення для України та всієї системи міжнародного права, оскільки мовиться про порушення одного з основоположних принципів Конвенції ООН із морського права та міжнародного права в цілому – абсолютного імунітету військових кораблів,

– зазначила Золотарьова.

Вона переконана, що Україна доведе порушення імунітету українських кораблів Росією, попри спроби Кремля представити інцидент як "військову діяльність".

За її словами, російська сторона знала про прохід кораблів заздалегідь. Захоплення суден відбулося поза 12-мильною зоною, а українських моряків ув'язнили на 9 місяців і відкрили проти них кримінальні справи.

Такі дії не можуть вважатися військовою діяльністю. Це – грубе порушення норм міжнародного морського права,

– підкреслила вона.

Вимоги України

В українському МЗС розповіли, що наша країна у своєму позові буде домагатися:

визнання факту порушення Росією Конвенції з морського права,

моральної та матеріальної компенсації.

Остаточна сума компенсації не розголошується, але в матеріалах кримінального розслідування СБУ мовиться йдеться, що дії Росії завдали шкоди Україні на 260 мільйонів гривень, тобто практично на 10 мільйонів доларів.

Що відомо про захоплення українських кораблів Росією

25 листопада 2018 року група кораблів ВМС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу" здійснювала плановий перехід з порту Одеси у порт Маріуполь в Азовському морі.

При підході до Керченської протоки прикордонні катери Росії напали й захопили українські кораблі та наших моряків.

У травні 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права засудив Росію. Відповідно до рішення трибуналу, Росія мала б негайно звільнити моряків та повернути кораблі.

Однак моряки повернулися додому лише у вересні 2019 року. А 18 листопада Росія повернула Україні повністю розграбовані кораблі.

Зверніть увагу! У МЗС України припускають, що Міжнародний трибунал з морського права винесе рішення у справі у кінці 2022 – на початку 2023 року.