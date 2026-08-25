Россия заявила о "захвате" Новоконстантиновки: что говорят на это в ВСУ

Российское минобороны заявило о якобы оккупации Новоконстантиновки (Первое Мая) в Сумской области. В то же время в ВСУ опровергли эту информацию и подчеркнули, что населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины.

Об этом сообщили в группировке войск "Курск".

Что происходит возле Новоконстантиновки?

Там подчеркнули, что заявление российского минобороны о якобы захвате Новоконстантиновки "не соответствует действительности". Украинские военные официально подтвердили, что по состоянию на 25 августа населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины.

В то же время на этом направлении продолжаются боевые столкновения с российскими захватчиками.

Российское командование уже давно и регулярно приписывает себе результаты, которых на земле нет,

– отметили военные.

По их словам, целью таких заявлений является внутренняя пропаганда и отчетность перед руководством. Украинские защитники призвали граждан ориентироваться только на официальные сообщения Генерального штаба ВСУ и не доверять вражеской пропаганде.

Ситуация на направлении находится под контролем, подразделения выполняют боевые задачи. Актуальная информация будет предоставляться отдельно в случае изменения обстановки,

– подчеркнули в группировке войск "Курск".

Напомним, ранее россияне заявили о якобы захвате Малой Токмачки в Запорожской области, однако в ВСУ опровергли эту информацию. Как сообщил боец 118-й отдельной механизированной бригады Иван "Хрест" Демченко, населенный пункт остается под контролем украинских защитников.

Российские военные пытались штурмовать Малую Токмачку, однако их попытки оказались безуспешными. Украинские воины продолжают удерживать свои позиции и отражать атаки противника.

В то же время боец отметил, что зона ответственности его бригады остается под контролем Сил обороны. Украинские военные продолжают выполнять боевые задачи на этом направлении.