Захват окрестностей Шандриголового, попытки наступления, авиаудары: ситуация по всем направлениям фронта

Уже 74 сутки Россия продолжает военную агрессию против Украины. Враг наступает на Лиманском, Попаснянском, Северодонецком и Авдеевском направлениях.

Ситуация на фронте

В ведомстве отметили, что Россия не прекращает попытки полностью захватить территорию Донецкой, Луганской и Херсонской областей и пытается удержать сухопутный коридор в оккупированный Крым.

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Восток и Север

На Волынском, Полесском и Северском направлении ситуация без серьезных изменений. Там сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных и авиационных ударов.

На Слобожанском направлении противник сосредоточил все силы, чтобы воспрепятствовать продвижению ВСУ в сторону границы к северу и северо-востоку от Харькова. Россияне производили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино и Циркуны.

На Изюмском направлении российские оккупанты сосредоточились на подготовке к наступлению на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Для усиления своих подразделений с территории России передислоцировали две батальонные тактические группы. Также продолжились обстреливать украинские позиции по артиллерии.

На Донецком направлении захватчики продолжают наступление на Лиманском, Попаснянском, Северодонецком и Авдеевском направлениях. В результате штурмовых действий противник захватил северную окраину Шандриголового.

На Кураховском направлении при поддержке артиллерии враг пытается возобновить наступление в направлении Новомихайловки.

Юг Украины

На Мариупольском направлении российские оккупанты продолжают блокаду украинских подразделений в районе завода "Азовсталь". Враг производит штурм с помощью артиллерии и танков.

На Южнобужском и Таврийском направлениях оккупационные войска при поддержке авиации наносят удары, проводят перегруппировку и усиление своих сил и наращивают материально-техническое обеспечение.

На Криворожском направлении для выявления позиций ВСУ противник использовал беспилотник "Орлан-10".

На Бессарабском направлении ситуация остается сложной. Вооруженные формирования в Приднестровском регионе Республики Молдова и подразделения оперативной группы российских войск находятся в полной боевой готовности.

Корабли черноморского флота России в акваториях Черного и Азовского морей продолжают блокировать район боевых действий, проводят разведку и огневую поддержку на Приморском направлении.

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