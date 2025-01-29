Возвращение Панамского канала силой: в США состоялись слушания сенаторов

Дональд Трампа после переизбрания президентом США уже неоднократно заявлял о намерении установить контроль над Панамским каналом. Политик заявил, что каналом управляет Китай, и американские суда страдают от высоких пошлин.

Напомним, что Панамский канал контролировался совместно с США до 31 декабря 1999 года, после чего был передан правительству Панамы. Тогда был подписан договор о нейтралитете. Как раз он, по мнению Трампа, был нарушен, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В Сенате США обеспокоены из-за Китая на Панамский канал

Двухпартийная группа американских сенаторов выразила обеспокоенность влиянием Китая на Панамский канал во время слушаний о роли канала в торговле США и национальной безопасности.

По словам председателя комитета Сената по вопросам торговли Теда Круза, китайские компании строят мост через канал – медленными темпами, чтобы это заняло почти десятилетие – и контролируют контейнерные порты с обоих концов.

Круз подчеркнул, что частично завершенный мост дает Китаю возможность блокировать канал без предупреждения, а порты предоставляют Китаю готовые наблюдательные посты, чтобы определить время для этого действия. "Эта ситуация создает серьезные риски для национальной безопасности США", – добавил он.

Обратите внимание! Более 40 процентов контейнерных перевозок США, которые ежегодно оцениваются примерно в 270 миллиардов долларов, проходят через Панамский канал. Это составляет более двух третей судов, которые ежедневно проходят через второй по загруженности межокеанский водный путь в мире.

Председатель Федеральной морской комиссии Луи Сола заявил, что агентство "будет продолжать следить за практикой ценообразования на канале и рассматривать широкий обзор морского сектора Панамы", а также может накладывать штрафы и ограничивать суда под панамским флагом, которые заходят в порты США.

Профессор права Университета Джорджа Мейсона Юджин Конторович на слушаниях сказал, что договор о нейтралитете дает обеим сторонам "право использовать вооруженную силу" для обеспечения выполнения положений. Однако "вооруженная сила никогда не должна быть первой мерой для решения любых международных споров", добавил он.