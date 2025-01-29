Нагадаємо, що Панамський канал контролювався спільно зі США до 31 грудня 1999 року, після чого був переданий уряду Панами. Тоді був підписаний договір про нейтралітет. Якраз він, на думку Трампа, був порушений, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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У Сенаті США стурбовані через Китаю на Панамський канал

Двопартійна група американських сенаторів висловила стурбованість впливом Китаю на Панамський канал під час слухань щодо ролі каналу в торгівлі США та національній безпеці.

За словами голови комітету Сенату з питань торгівлі Теда Круза, китайські компанії будують міст через канал – повільними темпами, щоб це зайняло майже десятиліття – і контролюють контейнерні порти з обох кінців.

Круз наголосив, що чЧастково завершений міст дає Китаю можливість блокувати канал без попередження, а порти надають Китаю готові спостережні пости, щоб визначити час для цієї дії. "Ця ситуація створює серйозні ризики для національної безпеки США", – додав він.

Зверніть увагу! Понад 40 відсотків контейнерних перевезень США, які щорічно оцінюються приблизно в 270 мільярдів доларів, проходять через Панамський канал. Це становить понад дві третини суден, які щодня проходять через другий за завантаженістю міжокеанський водний шлях у світі.

Голова Федеральної морської комісії Луї Сола заявив, що агентство "продовжуватиме стежити за практикою ціноутворення на каналі та розглядатиме широкий огляд морського сектору Панами", а також може накладати штрафи та обмежувати судна під панамським прапором, які заходять у порти США.

Професор права Університету Джорджа Мейсона Юджин Конторович на слуханнях сказав, що договір про нейтралітет дає обом сторонам "право використовувати збройну силу" для забезпечення виконання положень. Однак "збройна сила ніколи не повинна бути першим заходом для вирішення будь-яких міжнародних суперечок", додав він.