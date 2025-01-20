Трамп знову заговорив про плани встановити там контроль. 24 Канал показує на карті, де розташований Панамський перешийок.

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Де на карті Панамський канал та що про нього сказав Трамп на інавгурації

У своїй інавгураційній промові Трампа заявив, що домовленості щодо Панамського каналу "були повністю порушені".

"З Панамським каналом до нас дуже погано поставилися через цей дурний подарунок, який ніколи не повинен був бути зроблений. Панамська обіцянка була порушена. Мета та дух нашої угоди були повністю порушені”, – сказав він.

47-й президент США поскаржився, що там "американські кораблі платять серйозно завищені ціни і зазнають несправедливого ставлення". Ця ситуація напряму стосується ВМС США.

І понад усе – Китай керує Панамським каналом, і ми не віддавали його Китаю. Ми віддали його Панамі, і ми забираємо його назад,

– заявив він.

Де розташований Панамський канал: дивіться на карті

Нагадаємо, що Панамський канал – це судноплавний канал, який сполучає Панамську затоку Тихого океану з Карибським морем і Атлантичним океаном. Він розташований на Панамському перешийку на території Панами.

Трамп раніше заявляв, канал був "побудований для американських військових", і він "життєво важливий" для США. Тому він не виключає можливості військового захоплення.