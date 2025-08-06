Российские войска пытаются продвинуться в направлении Покровска, используя небольшие группы бойцов и дезинформацию. Их цель – хотя бы символически попасть в город и заявить о его захвате.

Заместитель командира спецподразделения "Тайфун" НГУ Павел Гвозденко рассказал 24 Каналу, что оккупанты вводят солдат в заблуждение, убеждая, что те идут на уже зачищенные позиции. По его словам, такая тактика помогает российскому командованию поддерживать мотивацию несмотря на значительные потери.

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Как оккупанты продвигаются к Покровску?

По словам Павла Гвозденко, враг действует небольшими группами или в одиночку, что затрудняет контроль их перемещения. Сначала они закрепляются на определенных позициях, а впоследствии к ним присоединяются новые подразделения.

Часто бывает так, что они заходят, закрепляются на определенных позициях. Затем к ним за 1 - 2 дня подтягивается еще кто-то, и они снова накапливаются,

– объяснил он.

Он отметил, что такая тактика позволяет россиянам, несмотря на значительные потери, постепенно продвигаться вперед.

Дезинформация как инструмент российского командования

Павел Гвозденко рассказал, что российская пропаганда активно вводит собственных солдат в заблуждение. Им сообщают, что штурмовые подразделения уже зачистили территорию, и осталось только занять позиции без боя.

Они дезинформируют своих бойцов, говорят, что: выйди, идите туда, там уже все нормально, наши штурмовые подразделения все там очистили,

– отметил он.

По его словам, большинство тех, кто продвигается под таким прикрытием, погибает, но части удается закрепиться. Это создает картинку продвижения для вражеской пропаганды, которая подает это как значительное достижение.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

Для чего россиянам нужен символический "захват" города?

Гвозденко объяснил, что непосредственно захватить Покровск враг не способен, ведь бои за крупные города длятся долго и сопровождаются огромными потерями. Вместо этого они пытаются завести хотя бы небольшую группу в город, поднять флаг и заявить о "победе".

Желательно, чтобы это было здание, известное всем, особенно если оно в центре города. Они отчитаются и скажут: мы захватили Покровск, и этого будет достаточно,

– отметил он.

По его словам, такая тактика используется для создания громких информационных поводов. Подобным образом россияне действовали возле Часового Яра, когда несколько раз заявляли о его захвате, хотя это не соответствовало действительности.