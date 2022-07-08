Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что для того чтобы подать воду в Мариуполь, нужно захватить водозабор в районе Славянска.

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Жданов отмечает, если оккупанты не возьмут этот город, то вся их "спецоперация" по захвату Донбасса будет сведена на нет.

"Такие города как Донецк и Мариуполь станут непригодными для жизни. Поэтому, как я понимаю, российские захватчики будут пытаться активно штурмовать наши позиции, но им для этого нужно собрать определенное количество войск", – объясняет военный эксперт.

Есть очень большие сомнения в том, что оккупанты вообще смогут взять Славянск. Укрепление города длилось не один год и на сегодняшний день у нас все больше огневых средств для поддержки наших войск,

– убежден Олег Жданов.

Подробно о возможностях оккупантов захватить Славянск: смотрите видео

На оккупированных территориях горят склады с боеприпасами

Во временно оккупированном Шахтерске ночью взорвался склад боеприпасов. Весь город до сих пор слышит разрывы снарядов.

Жители Шахтерска пишут в соцсетях, что взрывы начались после 2 часов ночи. По их словам, были "прилеты" в военные склады оккупантов. В сети опубликовали видео масштабного пожара, сопровождающегося взрывами.

Уже около 03:20 оккупационная "власть" Шахтерска включила сирену воздушной тревоги, а через пол часа начала эвакуацию из городка.

Кстати, недавно стало известно, что у железнодорожного вокзала во временно оккупированном Херсоне партизаны уничтожили склад с боеприпасами россиян. Также они записали оккупантам "послание", предупредив их о том, что "украинская ночь – близко".

Когда может начаться ощутимое контрнаступление ВСУ

К слову, специалисты прогнозируют Украине активную фазу контрнаступления в войне к концу лета 2022 года. В первую очередь речь идет о Херсонском и Запорожском направлениях.

Военный Евгений Карась говорит, что это указывает на наличие вооружения, занятые позиции, то, как развиваются события на фронте. А также внешнеполитический контур.

Недавно начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что в августе мы сможем увидеть первые видимые результаты войны России против Украины. Однако, по его мнению, в этом году война вряд ли закончится.