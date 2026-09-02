"Это просто ложь": Z-блогеры "разобрали по косточкам" заявление Путина о захвате Святогорска

Российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы захвате Святогорска в Донецкой области российскими войсками. Его слова вызвали возмущение даже среди российских Z-блогеров.

Об этом сообщил в Telegram украинский журналист Денис Казанский.

Как Путина разоблачили его же соратники?

Во время выступления 1 сентября Владимир Путин заявил о якобы успехах российской армии на фронте и сказал, что под контроль оккупантов якобы перешли 14 населенных пунктов. Среди них российский диктатор назвал Козачу Лопань в Харьковской области и Святогорск в Донецкой области.

Путин "захватил" Святогорск в своем заявлении: смотрите видео

В то же время заявление Путина о последнем вызвало резкую реакцию даже среди сторонников Кремля. Российские Z-блогеры обратили внимание на то, что город не был "освобожден" оккупационными войсками, как это представил диктатор. Один из российских каналов прямо назвал утверждение о Святогорске "простой ложью".

Авторы российского канала также заявили о критически высоком уровне дезинформации, которую получает российский президент.

В России возмутились заявлением Путина о Святогорске / Скриншот поста Z-канала

Казанький с сарказмом заметил, что российского диктатора, очевидно, снова дезинформируют его подчиненные.

Напомним, Путин также заявил о якобы захвате Козачей Лопани в Харьковской области. После этого российские пропагандистские ресурсы распространили видео с поднятием российского флага, пытаясь выдать его за доказательство оккупации населенного пункта.

В 14-м армейском корпусе опровергли заявления Кремля и подчеркнули, что они не соответствуют действительности. Там отметили, что Козачья Лопань находится под контролем Сил обороны Украины.

В то же время ситуация вблизи населенного пункта остается динамичной и характеризуется активными боевыми действиями. Российские войска продолжают действовать в районе Козачей Лопани, однако установить контроль над поселком им не удалось.

В 14-м корпусе также подчеркнули, что с начала активных действий на этом направлении оккупанты понесли значительные потери в живой силе.