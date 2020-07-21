Захват заложников в Луцке: СБУ открыла производство по статье "теракт"
СБУ начала уголовное производство из-за захвата автобуса с заложниками в Луцке по статье о террористическом акте. Согласно ей, террористу грозит от пяти до десяти лет заключения.
Следователи Службы безопасности Украины начали уголовное производство, сообщили в телеграмме СБУ.
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По факту захвата в Луцке 44-летним гражданином Украины рейсового автобуса "Красниловка – Берестечко" начато уголовное производство по статье "террористический акт",
– говорится в сообщении.
По этой статье террористу грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
Сейчас СБУ работают на месте происшествия и делают все возможное, чтобы заложники как можно скорее были освобождены.
"Ситуация требует слаженных действий всех правоохранительных структур, мы находимся в постоянном контакте", – отметил глава СБУ Иван Баканов.
Он добавил, что работа правоохранителей в таких случаях непубличная. На все вопросы общества они смогут ответить только тогда, когда все заложники будут в полной безопасности.
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Захват автобуса в Луцке: коротко
- Террорист 21 июля утром сам позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
- Он сел в автобус как обычный пассажир, в руках у него был большой рюкзак и сумка.
- Мужчина направил автобус в центр Луцка на Театральную площадь, где он стоит уже более шести часов.
- Террорист пригрозил взорвать себя и всех пассажиров. Он отметил, что у него есть гранаты и другое оружие.
- По предварительной информации, в автобусе примерно 20 человек.
- У людей террорист отобрал телефоны. Некоторым родственникам своих заложников он собственноручно звонил и предупреждал о серьезности своих намерений.
- Мужчина называет себя Максимом Плохим, но его настоящее имя Кривош Максим Степанович.
- В соцсетях он выдвинул свои требования: все чиновники Украины, религиозные и политические деятели должны обнародовать текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе". Больше о Луцком террористе читайте по ссылке.
- Примерно в 19:00 террорист разрешил передать заложникам воду.