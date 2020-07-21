СБУ начала уголовное производство из-за захвата автобуса с заложниками в Луцке по статье о террористическом акте. Согласно ей, террористу грозит от пяти до десяти лет заключения.

Следователи Службы безопасности Украины начали уголовное производство, сообщили в телеграмме СБУ.

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По факту захвата в Луцке 44-летним гражданином Украины рейсового автобуса "Красниловка – Берестечко" начато уголовное производство по статье "террористический акт",

– говорится в сообщении.

По этой статье террористу грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Сейчас СБУ работают на месте происшествия и делают все возможное, чтобы заложники как можно скорее были освобождены.

"Ситуация требует слаженных действий всех правоохранительных структур, мы находимся в постоянном контакте", – отметил глава СБУ Иван Баканов.

Он добавил, что работа правоохранителей в таких случаях непубличная. На все вопросы общества они смогут ответить только тогда, когда все заложники будут в полной безопасности.

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Захват автобуса в Луцке: коротко