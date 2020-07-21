Захоплення заручників у Луцьку: СБУ відкрила провадження за статтею "теракт"
СБУ почала кримінальне провадження через захоплення автобуса із заручниками в Луцьку за статтею про терористичний акт. Відповідно до неї, терористові загрожує від п'яти до десяти років ув’язнення.
Слідчі Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження, повідомили в телеграмі СБУ.
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За фактом захоплення у Луцьку 44-річним громадянином України рейсового автобуса "Краснилівка-Берестечко" розпочато кримінальне провадження за статтею "терористичний акт",
– йдеться у повідомленні.
За цією статтею терористові загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі.
Наразі СБУ працюють на місці події та роблять усе можливе, аби заручники якнайшвидше були звільнені.
"Ситуація потребує злагоджених дій усіх правоохоронних структур, ми перебуваємо в постійному контакті", – зазначив глава СБУ Іван Баканов.
Він додав, що робота правоохоронців у таких випадках непублічна. На всі запитання суспільства вони зможуть відповісти лише тоді, коли всі заручники будуть в повній безпеці.
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Захоплення автобуса у Луцьку: коротко
- Терорист 21 липня вранці сам зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.
- Він сів до автобуса як звичайний пасажир, у руках мав великий наплічник і сумку.
- Чоловік спрямував автобус у центр Луцька на Театральний майдан, де він стоїть вже понад шість годин.
- Терорист пригрозив підірвати себе і усіх пасажирів. Він зазначив, що у нього є гранати й інша зброя.
- За попередньою інформацією, в автобусі приблизно 20 людей.
- У людей терорист відібрав телефони. Деяким родичам своїх заручників він власноруч телефонував і попереджав про серйозність своїх намірів.
- Чоловік називає себе Максимом Плохим, але його справжнє його ім'я Кривош Максим Степанович.
- У соцмережах він висунув свої вимоги: усі чиновники України, релігійні і політичні діячі мають оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі". Більше про луцького терориста читайте за посиланням.
- Приблизно о 19:00 терорист дозволив передати заручникам воду.