СБУ почала кримінальне провадження через захоплення автобуса із заручниками в Луцьку за статтею про терористичний акт. Відповідно до неї, терористові загрожує від п'яти до десяти років ув’язнення.

Слідчі Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження, повідомили в телеграмі СБУ.

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За фактом захоплення у Луцьку 44-річним громадянином України рейсового автобуса "Краснилівка-Берестечко" розпочато кримінальне провадження за статтею "терористичний акт",

– йдеться у повідомленні.

За цією статтею терористові загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі.

Наразі СБУ працюють на місці події та роблять усе можливе, аби заручники якнайшвидше були звільнені.

"Ситуація потребує злагоджених дій усіх правоохоронних структур, ми перебуваємо в постійному контакті", – зазначив глава СБУ Іван Баканов.

Він додав, що робота правоохоронців у таких випадках непублічна. На всі запитання суспільства вони зможуть відповісти лише тоді, коли всі заручники будуть в повній безпеці.

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Захоплення автобуса у Луцьку: коротко