"Хотели взорвать Верховный суд": мятеж в СИЗО Ростова устроили представители ИГИЛ, –СМИ
В Ростове-на-Дону 16 июня группа заключенных взяла в заложники двух сотрудников СИЗО. Впоследствии оккупанты заявили, что мятеж якобы устроили представители ИГИЛ.
Об этом сообщили росСМИ, передает 24 Канал. Также вражеские пропагандисты отметили, что заключенные в 2022 году планировали взорвать суд.
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Кто устроил мятеж в ростовском СИЗО
РосСМИ пишут, что террористы, которых задержали в 2022 году, якобы намеревались взорвать Верховный суд КЧР – Карачаево-Черкесской Республики.
Тогда у бандитов "все было готово к теракту". Однако, их задержали и отправили в СИЗО. Вскоре должны были отправить по этапу.
По данным российских журналистов, сейчас террористы блокированы на небольшой территории изолятора. Передвигаться по учреждению якобы не могут.
Мятеж в российском СИЗО: смотрите видео
В сети пишут, что террористы, захватившие в заложники сотрудников СИЗО-1, пытаются проникнуть в хранилище, где есть огнестрельное оружие.
Также российские телеграм-каналы отметили, что осужденные по террористическим статьям за участие в ИГИЛ записали несколько видеосообщений. На кадрах видно, что они вооружены ножами и заточками.
Осужденные записали видео: смотрите видео
По данным росСМИ, заключенные якобы подтвердили, что являются членами ИГИЛ. Говорят, что захват не был спонтанным. Озвучили свои требования. В частности, машина, "зеленый коридор" и возможность покинуть страну. Один из заложников заявил, что они "настроены серьезно". Переговоры продолжаются.
Имена осужденных
- РосСМИ пишут, что один из захватчиков в ростовском СИЗО осужден по делу о подготовке к теракту. На одном из видео с места событий стоит Тамерлан Гиреев, которому 36 лет. Также пропагандисты назвали имена еще двоих.
- Акиев Шамиль – 27 лет и Цицкиев Азамат – 25 лет. Все родом из Ингушетии. Трое планировали теракт в здании верховного суда. Были задержаны в 2022 году, в декабре 2023 года приговорены к разным срокам.
Участники мятежа в СИЗО / Фото из росСМИ
- По версии следствия ФСБ, все трое вступили в Черкесске в "Исламское государство". Их имена также содержатся в реестре террористов и экстремистов росфинмониторинга.
- Всего 6 человек участвуют в мятеже. Заключенные содержались в разных камерах, но между ними была связь, пишут росСМИ.
- Также пропагандисты назвали несколько имен, в частности, Сайпудинов М.Ш. и Камнеев Д.В.
- Шестой участник мятежа – 22-летний бывший студент астраханской государственной медицинской академии Малик Гандалоев. Он был задержан в Ингушетии в марте 2023 года вместе со своим братом и другом. Прятались в лесу. Там обнаружили тайник, где кроме продуктов лежало самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, а также взрывчатое вещество.
- Кроме того, пишут, что тех, кто захватил в заложники сотрудников СИЗО, могли курировать извне. В частности, сообщали, с кем надо наладить связь и кого "завербовать", чтобы выйти на свободу.
- По словам пропагандистов, среди тех, с кем предложили террористам "договориться", начальник управления СИЗО-1 и еще один высший сотрудник. Эта версия сейчас проверяется.