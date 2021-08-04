Мужчина с гранатой угрожал взорвать здание правительства: онлайн-трансляция
4 августа 2021 , 11:23Читати новину українською
Источник:24 канал
Неизвестный мужчина 4 августа ворвался в здание правительство с гранатой в руках. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители. В Киеве начали специальную полицейскую операцию.
24 канал следит за тем, что происходит под зданием правительства 4 августа. О ключевых событиях – читайте далее.
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Что происходит под Кабмином
На месте происшествия находится руководство Нацполиции Украины и Главного управления полиции Киева. Правоохранители пытаются вести переговоры с мужчиной.
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