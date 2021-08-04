Мужчина с гранатой угрожал взорвать здание правительства: онлайн-трансляция

4 августа 2021 , 11:23
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Источник:

24 канал

Неизвестный мужчина 4 августа ворвался в здание правительство с гранатой в руках. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители. В Киеве начали специальную полицейскую операцию.

24 канал следит за тем, что происходит под зданием правительства 4 августа. О ключевых событиях – читайте далее.

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Что происходит под Кабмином

На месте происшествия находится руководство Нацполиции Украины и Главного управления полиции Киева. Правоохранители пытаются вести переговоры с мужчиной.

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Автор: Альона Захарова