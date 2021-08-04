24 канал стежить за тим, що відбувається під будівлею уряду 4 серпня. Про ключові події – читайте далі.

Важливо "Захоплення будівлі": чоловік з гранатою зайшов у Кабмін – відео

Що відбувалося під Кабміном

На місці події перебувало керівництво Нацполіції України та Головного управління поліції Києва. Правоохоронці оточили територію та перекрили входи до будівлі уряду. Поліцейські певний час вели перемовини з чоловіком ат паралельно готувалися до штурму.

На щастя, все це тривало недовго і трохи більше ніж за годину поліція повідомила про затримання чоловіка. Він навіть вибачився за свої дії.

Спецоперація під будівлею Кабміну: дивіться онлайн-трансляцію

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