Захватчики в Херсоне похитили депутата райсовета Дмитрия Афанасьева

Депутат Корабельного районного совета Дмитрий Афанасьев был избит во время разгона проукраинского митинга. После этого оккупанты его похитили и не отпускают.

Об этом сообщил местный депутат Сергей Хлань. События случились 22 марта.

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Сломанные ребра и гематомы

После разгона митинга Афанасьев защитил свою жену – ее пытались задержать. За это поплатился. Мужчину очень жестоко избили, позже в больнице диагностировали многочисленные гематомы и сломанные ребра.

Обыски

Уже через 2 часа российские военные обыскали его дом, где нашли удостоверение депутата райсовета. Оккупанты также изъяли видео с камер наблюдения и мобильные телефоны членов семьи.

Захватчики задержали всех мужчин, которые находились в доме. Это были не только родственники, но и друзья. Утром 23 марта прошел повторный обыск, одного из задержанных отпустили. Он сообщил о жестоких пытках.

Что известно о депутате Афанасьеве

Депутата Корабельного районного совета.

Глава фракции "Европейская солидарность".

Известный на весь мир спортсмен.

Инструктор международного класса, тренер сборной команды Украины по Таэквон-До ИТФ.

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