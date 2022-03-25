Про це повідомив місцевий депутат Сергій Хлань. Події трапились 22 березня.
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Зламані ребра та гематоми
Після розгону мітингу Афанасьєв захистив свою дружину – її намагались затримати. За це поплатився. Чоловіка дуже жорстоко побити, пізніше у лікарні діагностували численні гематоми та зламані ребра.
Обшуки
Вже через 2 години російські військові обшукали його дім, де знайшли посвідчення депутата райради. Окупанти також вилучили відео з камер спостереження та мобільні телефони членів родини.
Загарбники затримали усіх чоловіків, які були у будинку. Це були не лише родичі, але і друзі. Вранці 23 березня відбувся повторний обшук, одного з затриманих відпустили. Він повідомив про жорстокі катування.
Що відомо про депутата Афанасьєва
- Депутата Корабельної районної ради.
- Голова фракції "Європейська солідарність".
- Відомий на весь світ спортсмен.
- Інструктор міжнародного класу, тренер збірної команди України з Таеквон-До ІТФ.
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