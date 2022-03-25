Про це повідомив місцевий депутат Сергій Хлань. Події трапились 22 березня.

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Зламані ребра та гематоми

Після розгону мітингу Афанасьєв захистив свою дружину – її намагались затримати. За це поплатився. Чоловіка дуже жорстоко побити, пізніше у лікарні діагностували численні гематоми та зламані ребра.

Обшуки

Вже через 2 години російські військові обшукали його дім, де знайшли посвідчення депутата райради. Окупанти також вилучили відео з камер спостереження та мобільні телефони членів родини.

Загарбники затримали усіх чоловіків, які були у будинку. Це були не лише родичі, але і друзі. Вранці 23 березня відбувся повторний обшук, одного з затриманих відпустили. Він повідомив про жорстокі катування.

Що відомо про депутата Афанасьєва

  • Депутата Корабельної районної ради.
  • Голова фракції "Європейська солідарність".
  • Відомий на весь світ спортсмен.
  • Інструктор міжнародного класу, тренер збірної команди України з Таеквон-До ІТФ.

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