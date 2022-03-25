Про це повідомив місцевий депутат Сергій Хлань. Події трапились 22 березня.

Зламані ребра та гематоми

Після розгону мітингу Афанасьєв захистив свою дружину – її намагались затримати. За це поплатився. Чоловіка дуже жорстоко побити, пізніше у лікарні діагностували численні гематоми та зламані ребра.

Обшуки

Вже через 2 години російські військові обшукали його дім, де знайшли посвідчення депутата райради. Окупанти також вилучили відео з камер спостереження та мобільні телефони членів родини.

Загарбники затримали усіх чоловіків, які були у будинку. Це були не лише родичі, але і друзі. Вранці 23 березня відбувся повторний обшук, одного з затриманих відпустили. Він повідомив про жорстокі катування.

Що відомо про депутата Афанасьєва

Депутата Корабельної районної ради.

Голова фракції "Європейська солідарність".

Відомий на весь світ спортсмен.

Інструктор міжнародного класу, тренер збірної команди України з Таеквон-До ІТФ.

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