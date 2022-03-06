Захватчики израсходовали почти все основные резервы, готовят отправку новых подразделений

Как иностранная разведка, так и украинские власти говорят, что Россия потратила почти все свои резервы, которые стянули к границам Украины.

Теперь захватчики осуществляют подготовку к отправке дополнительных подразделений из состава Восточного, Центрального и Западного военных округов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Не достигнув цели овладения столицей Украины за первые дни войны, оккупанты сосредоточили основное внимание на активных действиях в южных областях с целью лишения Украины выхода к Черному и Азовскому морям,

– сообщили в ВСУ.

Напомним, что 3 марта Пентагон заявлял, что почти все из 150 тысяч российских военных на границах уже на территории Украины. Правда, Пентагон предостерег: все это не значит, что Россия уже не имеет боевой мощи.

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