Об этом в новом видеообращении заявил глава Харьковской военной госадминистрации Олег Синегубов. Он призвал горожан ограничить выход из дома в течение 8 – 9 мая.

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Оккупанты продолжили обстреливать мирных жителей Харьковщины

Вражеские войска беспощадно бьют по населенным пунктам Украины. Так, только за 7 мая захватчики обстреляли 4 общины:

Чугуевскую,

Золочевскую,

Красноградскую.

По словам Синегубова из оккупированных Руських Тишек удалось эвакуировать троих раненых гражданских. Медики экстренной помощи доставили их в Харьков. Пока им оказывают всю необходимую помощь.

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Ограничение на 8 – 9 мая

По словам Синегубова, продленного комендантского часа в области не будут вводить. Он, как обычно, будет начинаться в 21:00 и продлится до 6:00 утра.

На период Дня памяти и примирения, а также Дня победы над нацизмом 8 и 9 мая время комендантского часа на Харьковщине не изменится. Он продлится с 21:00 по 6:00 утра,

– подчеркнул он.

Впрочем, из-за постоянных обстрелов Харьковская ОВА ограничивает доступ людей к местам чествования погибших во время Второй мировой войны. Все мемориальные мероприятия отменят, а национальная полиция будет патрулировать улицы в усиленном режиме.

Призываю всех не выходить без нужды на улицы, не находиться в парках, скверах и других общественных местах. Не игнорируйте сигналы тревоги,

– добавил глава ОВА.

Напомним, что министр МИД Дмитрий Кулеба призвал украинцев не паниковать. Он объяснил, что в условиях военного положения 9 мая – такой же день, как и другие. Каждый день, с 24 февраля, на наши города летят ракеты, украинцев убивают и пытают, поэтому министр считает, что нам уже нечего бояться.

Как отметил Денисенко, каждый регион будет принимать отдельное решение по комендантскому часу и дополнительным мерам безопасности – в соответствии с оперативной ситуацией. Эту информацию дает разведка, силовики, полиция и СБУ.

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