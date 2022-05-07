Про це у новому відеозверненні заявив голова Харківської військової держадміністрації Олег Синєгубов. Він закликав містян обмежити вихід із дому впродовж 8 – 9 травня.

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Окупанти продовжили обстрілювати мирних мешканців Харківщини

Ворожі війська нещадно гатять по населених пунктах України. Так, лише за 7 травня загарбники обстріляли 4 громади:

Чугуївську,

Золочівську,

Красноградську.

За словами Синєгубова із окупованих Руських Тишок вдалося евакуювати трьох поранених цивільних. Медики екстренної допомоги доставили їх до Харкова. Наразі їм надають всю необхідну допомогу.

Що відбувається на Харківщині: дивіться відео



Обмеження на 8 – 9 травня

За словами Синєгубова, подовженої комендантської години в області не вводитимуть. Вона, як і зазвичай, розпочинатиметься об 21:00 та триватиме до 6:00 ранку.

На період відзначення Дня пам’яті та примирення, а також Дня перемоги над нацизмом 8 і 9 травня час комендантської години на Харківщині не зміниться. Вона триватиме з 21:00 по 6:00 ранку,

– наголосив він.

Втім, через постійні обстріли, Харківська ОВА обмежує доступ людей до місць вшанування загиблих під час Другої світової війни. Усі меморіальні заходи цьогоріч скасують, а національна поліція патрулюватиме вулиці у посиленому режимі.

Закликаю усіх не виходити без потреби на вулиці, не перебувати у парках, скверах та інших громадських місцях. Не ігноруйте сигнали тривоги,

– додав очільник ОВА.

Нагадаємо, що міністр МЗС Дмитро Кулеба закликав українців не панікувати. Він пояснив, що в умовах воєнного стану 9 травня – такий самий день, як і інші. Щодня, із 24 лютого, на наші міста летять ракети, українців вбивають та катують, тож міністр вважає, що нам уже нічого боятися.

Як зазначив Денисенко, кожен регіон ухвалюватиме окреме рішення щодо комендантської години та додаткових заходів безпеки – відповідно до оперативної ситуації. Цю інформацію надає розвідка, силовики, поліція та СБУ.

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