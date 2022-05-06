Як інформує 24 канал, про це він заявив під час спільної пресконференції міністрів МЗС. Міністр додав, що не варто перебільшувати значення 9 травня.
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Не варто перебільшувати значення 9 травня
Кулеба закликав не панікувати, адже в умовах воєнного стану 9 травня – такий самий день, як і інші.
Що ще гіршого може статися? Більше ракет полетить в Україну? Вони це можуть зробити і не на 9 травня. Більше російських військ кинуть? Так це теж може статися кожного дня,
– відповів Кулеба.
Він підкреслив, що з 23 лютого Україна готова до різних сценаріїв.
Я б не хотів перебільшувати значення 9 травня. Кожного дня щось може змінитися,
– сказав міністр.
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Путін може виступити із грандіозною заявою
На думку Кулеби єдине, що може змінитися – це риторика Кремля. Цей день вигідний державі-агресорці саме з точки зору пропаганди. Ймовірно, президент Росії готується у цей день вступити із грандіозною заявою.
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Що варто очікувати від Росії 9 травня: думки аналітиків
- Західні експерти прогнозують, що президент Росії може вдатись до оголошення війни. Таким чином наступним кроком стане оголошення мобілізації в Росії.
- Російський опозиційний правозахисник Марк Фейгін наголосив, що Путін не наважиться оголосити загальну мобілізацію, оскільки роздавання зброї – найбільший страх глави Росії.
- Вадим Денисенко зауважив, що 9 травня Кремль може зробити заяву про приєднання так званих "ДНР" та "ЛНР" до складу Росії.
- Сенатор США Боб Менендес озвучив побоювання, що Росія може використати ядерну зброю.
- Видання Reuters вважає, що під час параду Путін пошле Заходу попередження про "судний день".
Що б не заготувала світу Росія, Вадим Денисенко закликав українців залишатися вдома під час комендантських годин та не нехтувати тривогами.
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