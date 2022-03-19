Захватчики пытаются установить контроль над Рубежным, Попасной и блокировать Северодонецк
Источник:Генштаб ВСУ
Прошли 23 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Оккупанты пытаются установить контроль над Рубежным, Попасной и заблокировать Северодонецк.
Соответствующую информацию указали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины в ночь на 19 марта.
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На Луганском направлении захватчики предпринимают попытки установления контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная, а также блокировку Северодонецка,
– говорится в сообщении.
В районе Рубежного враг закрепился на западных и северо-западных окрестностях города, делает неудачные попытки совершить выход в южную часть города. Кроме этого, продолжаются бои за город Попасная.