Захватчики пытаются установить контроль над Рубежным, Попасной и блокировать Северодонецк

19 марта 2022 , 03:10
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Источник:

Генштаб ВСУ

Прошли 23 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Оккупанты пытаются установить контроль над Рубежным, Попасной и заблокировать Северодонецк.

Соответствующую информацию указали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины в ночь на 19 марта.

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На Луганском направлении захватчики предпринимают попытки установления контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная, а также блокировку Северодонецка,
 – говорится в сообщении.

В районе Рубежного враг закрепился на западных и северо-западных окрестностях города, делает неудачные попытки совершить выход в южную часть города. Кроме этого, продолжаются бои за город Попасная.

Автор: Олег Васьків