Захватили позиции и оружие: в Луганской области воины ООС успешно атаковали оккупантов

В Луганской области украинские защитники ООС атаковали вражеские силы и захватили их позицию. Операция прошла без потерь украинцев – бойцы также получили трофейное оружие.

Минобороны сообщило, что атака ООС прошла удачно – со стороны оккупантов по минимум 3 раненых.

Важно Почти 19 тысяч россиян ликвидировали, Запад хочет вооружить Украину: основное за 43 день войны

Сообщается, что украинцы нашли на захваченных позициях несколько РПГ оккупантов, гранатометы и снаряды к ним, патроны к оружию разных калибров и документы врагов, которые в панике бежали с поля боя.

Бойцы ООС захватили позиции врага / Фото Минобороны

Бойцы ООС захватили позиции врага / Фото Минобороны

В общем, украинским воинам противостояло до двух десятков вражеской пехоты на переднем крае, а также от трех до четырех десятков оккупантов в резерве,

– сообщили в ведомстве.

Бойцы ООС захватили позиции врага / Фото Минобороны

​Бойцы ООС захватили позиции врага / Фото Минобороны

Смотрите также: ВСУ уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Буратино"