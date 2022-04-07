Міноборони повідомило, що атака ООС пройшла вдало – з боку окупантів щонайменше 3 поранених.

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Повідомляється, що українці знайшли на захоплених позиціях кілька РПГ окупантів, гранатомети та снаряди до них, набої до зброї різних калібрів і документи ворогів, які в паніці тікали з поля бою.

Бійці ООС захопили позиції ворога / Фото Міноборони

Бійці ООС захопили позиції ворога / Фото Міноборони

Загалом, українським воїнам протистояло до двох десятків ворожої піхоти на передньому краї, а також від трьох до чотирьох десятків окупантів у резерві,

– повідомили у відомстві.

Бійці ООС захопили позиції ворога / Фото Міноборони

Бійці ООС захопили позиції ворога / Фото Міноборони

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