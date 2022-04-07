Захватывали Крым, погибли под Мариуполем: Россия потеряла две БТГр 810-й бригады из Симферополя

Российские войска оцепили Мариуполь. Но многие из захватчиков уже погибли при попытке взять город.

Россиянам нужен Мариуполь, чтобы сделать "коридор" по суше со своей территории во временно оккупированный Крым. И именно в Крым отправится немало гробов из-под Мариуполя.

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Ведь во время боевых действий под Мариуполем были полностью уничтожены две батальонно-тактические группы 810-й отдельной бригады морской пехоты. Ее основное место дислокации – Севастополь.

По данным журналиста Романа Цимбалюка, речь идет о как минимум 118 погибших и 576 раненых. Еще более 80 оккупантов остались под завалами или в сгоревшей технике. Их считают без вести пропавшими.

Именно Мариуполь может считаться роковым городом для 810-й бригады. Ведь в конце марта здесь был ликвидирован командир бригады полковник Алексей Шаров.

Следует добавить, что бригада хоть и из оккупированного Крыма, украинцев в ней не было. Еще в 1992 году она перешла в подчинение русской армии. 810 ОБрМП активно привлекали к расправам над частями ЧФ, которые начали присягать Украине. Например, в июле 1992 года вооруженные морпехи захватили комендатуру Севастопольского гарнизона, где военные приносили украинскую присягу.

Кроме того, ее солдаты участвовали в обеих войнах в Грузии (в 1992 и 2008 годах) и во второй чеченской войне. Были они и во время войны в Сирии.

Их привлекали и к оккупации Крыма. 23 февраля 2014 именно из базы 810-й ОБРМП бежал в Россию Янукович. Бригада участвовала в блокировании аэродрома Бельбека, балаклавского отряда Морской охраны, Южной ВМБ в Новоозерном. Морпехи оборудовали боевые позиции на въездах в Крым возле Чонгара и Армянска – позади постов, выставленных "Беркутом" и русскими казаками. Они же захватили аэродром Кировское. Именно 810-й бригаде поручили блокировать украинских морпехов с 1-го отдельного батальона в Феодосии.

А позже бойцы участвовали в войне на Донбассе на стороне оккупантов. Поэтому их приобщили и к полномасштабному вторжению в Украину 24 февраля 2022 года.

Детальнее о позорной истории 810-й ОБрМП можно почитать по ссылке.