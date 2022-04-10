"Захватывали все, автосалоны – пустые": СБУ показала еще одно доказательство мародерства россиян

Служба безопасности Украины обнародовала новые доказательства мародерства коккупантов. Это удалось благодаря перехваченному разговору российских военных.

В разговоре оккупант рассказывал, что они забирают автомобили из салонов и украшения из ювелирных магазинов.

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"А что там, кого-то "хлопнуть", золото, деньги, что-нибудь украсть можно?" – спрашивает один оккупант у другого.

В ответ он рассказал, что "ювелирки" уже обокрали, однако их "трофеем" стал автосалон. "Мы шли, все захватывали, крушили, автосалоны все пустые, все тачки пизд*ли, целые, прикинь. "Лексусы" пизд*ли на украинских номерах", – рассказывал российский военный.

Кроме того, он очень рад всем грабежам, однако отмечает, что сможет все привезти – если выживет. Он отмечает, что он думает о самостреле и боится смерти – она прямо во сне к нему приходит: "убиваю себя и от этого стаю одичалым…".

Слушайте перехваченный разговор российских оккупантов: