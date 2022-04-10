У розмові окупант розповідав, що вони забирають автомобілі із салонів та прикраси з ювелірних магазинів.

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"А що там, когось "ляснути", золото, гроші, що-небудь вкрасти можна?" – запитує один окупант в іншого.

У відповідь той розповів, що "ювелірки" вже обікрали, проте їх "трофеєм" став автосалон. "Ми йшли, все захоплювали, трощили, автосалони всі порожні, всі тачки пізд*лі, цілі, прикинь. "Лексуси" пізд*лі на українських номерах", – розповідав російський військовий.

Крім того, він дуже щасливий від усіх грабежів, проте зазначає, що зможе усе привезти – якщо виживе. Він зазначає, що думає про самостріл і боїться смерті – вона прямо уві сні до нього приходить: "вбиваю себе і від цього дичавію…".

Слухайте перехоплену розмову російських окупантів: