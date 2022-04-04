Заигрывать с избирателями уже не надо: пророссийский Орбан будет искать более мягкую позицию

Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, назвавший Зеленского "оппонентом" объявил о победе на парламентских выборах. Несмотря на это, в этих обстоятельствах есть определенные плюсы.

Так считает политолог Олег Саакян. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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Он пояснил, что главный плюс заключается в том, что избирательный период в Венгрии уже прошел.

Политолог считает, что Орбан до выборов и Орбан после выборов – это будет если не два разных человека, то довольно различные друг от друга.

Во время избирательной кампании ему нужно было "поднимать градус". То после выборов он попадает в ситуацию, когда за него уже проголосовали и сейчас заигрывать с избирателями смысла особо нет,

– отметил Саакян.

Кроме этого, Россия уже не испортит выборы. Также есть и интересный момент – следующие 4 года Орбану нужно как-то жить внутри Евросоюза и вместе с европейскими странами, иметь доступ ко всем благам, в частности НАТО.

"В этих обстоятельствах эти аспекты будут играть на руку тому, чтобы Орбан начал искать какую-то более мягкую позицию, чем она была эти полгода назад", – подчеркнул политолог.

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