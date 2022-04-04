Так вважає політолог Олег Саакян. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Він пояснив, що головний плюс полягає у тому, що виборчий період в Угорщині вже минув.

Політолог вважає, що Орбан до виборів та Орбан після виборів – це буде якщо не дві різні людини, то доволі відмінні одне від одного.

Під час виборчої кампанії йому потрібно було "підіймати градус". То після виборів він потрапляє в ситуацію, коли за нього вже проголосували і зараз загравати з виборцями сенсу особливо немає,

– зазначив Саакян.

Крім цього, Росія вже не зіпсує вибори. Також є й цікавий момент – наступні 4 роки Орбану потрібно якось жити всередині Євросоюзу і разом з європейськими країнами, мати доступ до всіх благ, зокрема НАТО.

"В цих обставинах ці аспекти грати на руку тому, щоб Орбан почав шукати якусь м'якшу позицію, ніж вона була ці пів року тому", – підкреслив політолог.

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