"Нравится это кому-то или нет": Кулеба не согласился с заявлением Байдена о НАТО и Украине

Дмитрий Кулеба в интервью рассказал, что думает о недавнем заявлении Джо Байдена. Он подчеркнул, что наше государство готовится к историческому моменту вступления в НАТО.

Напомним, 4 июня Джо Байден заявил, что Украине необязательно вступать в НАТО. По его мнению, мир – это гарантия того, что Россия никогда не оккупирует Украину. Американский президент не готов поддержать "НАТОвизацию Украины".

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Как Кулеба прокомментировал заявление Байдена о НАТО

Относительно членства Украины в НАТО я убежден, что это историческая данность. Украина будет в Альянсе, потому что в современном мире представить безопасность евроатлантического сообщества без Украины и нашего войска просто невозможно. Нравится это кому-то или нет, такова реальность,

– ответил министр.

Глава МИД подчеркнул, что вступление Украины в НАТО – это вопрос окна возможностей. Государство сейчас максимально готовится к этому историческому моменту. Кулеба выразил уверенность: когда этот момент наконец наступит, вступление Украины в Альянс "должно занять считаные недели, а не месяцы или годы".

В то же время он поблагодарил Байдена и сказал, что президент США беспрекословно поддерживает Украину.

"Я убежден, что он искренне стремится к победе Украины над российской агрессией", – подытожил глава Министерства иностранных дел.

В Украине заявление Байдена о НАТО назвали противоречивым

Политологи заметили, что лидер США противоречит сам себе, ведь в прошлом году он говорил совсем другое. Вероятно, сейчас он обращается к своим избирателям. Но на самом деле эти заявления ни на что не влияют, потому что во время войны вопрос членства Украины в НАТО вообще не рассматривают.