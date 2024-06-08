"Нравится это кому-то или нет": Кулеба не согласился с заявлением Байдена о НАТО и Украине
Источник:Укринформ
Дмитрий Кулеба в интервью рассказал, что думает о недавнем заявлении Джо Байдена. Он подчеркнул, что наше государство готовится к историческому моменту вступления в НАТО.
Напомним, 4 июня Джо Байден заявил, что Украине необязательно вступать в НАТО. По его мнению, мир – это гарантия того, что Россия никогда не оккупирует Украину. Американский президент не готов поддержать "НАТОвизацию Украины".
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Как Кулеба прокомментировал заявление Байдена о НАТО
Относительно членства Украины в НАТО я убежден, что это историческая данность. Украина будет в Альянсе, потому что в современном мире представить безопасность евроатлантического сообщества без Украины и нашего войска просто невозможно. Нравится это кому-то или нет, такова реальность,
– ответил министр.
Глава МИД подчеркнул, что вступление Украины в НАТО – это вопрос окна возможностей. Государство сейчас максимально готовится к этому историческому моменту. Кулеба выразил уверенность: когда этот момент наконец наступит, вступление Украины в Альянс "должно занять считаные недели, а не месяцы или годы".
В то же время он поблагодарил Байдена и сказал, что президент США беспрекословно поддерживает Украину.
"Я убежден, что он искренне стремится к победе Украины над российской агрессией", – подытожил глава Министерства иностранных дел.
В Украине заявление Байдена о НАТО назвали противоречивым
Политологи заметили, что лидер США противоречит сам себе, ведь в прошлом году он говорил совсем другое. Вероятно, сейчас он обращается к своим избирателям. Но на самом деле эти заявления ни на что не влияют, потому что во время войны вопрос членства Украины в НАТО вообще не рассматривают.