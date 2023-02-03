Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Грузии нравится, когда Россия вкладывает в нее деньги.
Интересно Россия должна покинуть Южную Осетию и Абхазию после поражения в Украине, – президент Грузии
Кого действительно поддерживает Грузия
Олег Жданов подчеркнул, что Грузия занимает чисто пророссийскую позицию.
Грузия отказывается отправлять оружие в Украину из-за боязни стать якобы стороной конфликта,
– объяснил он.
По его словам, Грузия не готова помогать Украине, несмотря на то, что в 2008 году украинские ПВО сбивали российские самолеты.
К тому же премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили обвинил оппозицию в отправке грузинских добровольцев в Украину и заявил, если бы его оппоненты пришли к власти, то устроили бы здесь полигон.
"Те легионеры и граждане Грузии, которые воюют бок о бок с нашими военнослужащими, изгнанники. Они теперь примерно на уровне врагов", – сосредоточил внимание военный эксперт.
Жданов рассказал, что Грузия настаивает на возобновлении авиасообщения с Москвой и импортирует на 73% больше российских товаров.
Олег Жданов рассказал, чем руководствуется Грузия, делая громкие заявления о войне: смотрите видео
Громкое заявление Грузии
Олег Жданов пояснил, что заявление о том, что в рамках вероятного мирного соглашения между Украиной и Россией должен быть и пункт об освобождении Абхазии и Южной Осетии, достаточно смелое.
Хотя и положение президентки Грузии, я так понимаю, очень шатко,
– заметил он.
По его мнению, правление во главе с премьер-министром не очень чтит Саломе Зурабишвили.
"С большой вероятностью сегодняшнее руководство с его пророссийской риторикой в очередной раз обвинит президентку в ее некомпетентности и превышении обязанностей", – отметил он.
По мнению военного эксперта, президент Грузии как гражданку очень даже можно понять.
Есть часть общества, настроенная на то, чтобы Грузия смогла восстановить свою территориальную целостность и суверенитет, особенно от России
– заявил он.
По его словам, с одной стороны здесь говорится возможность грузинскому народу получить независимость и выбрать собственный курс развития.
Чего действительно нужно стремиться Грузии
Однако есть еще и другая сторона медали – украинская.
"Мы несем основное бремя войны", – пояснил он и добавил, что Украина делает это благодаря помощи грузинского легиона.
Впрочем, из-за таких заявлений руководства Грузии легионеры не смогут вернуться обратно в Грузию. Вероятно, против них будут даже использованы репрессии.
Никто на блюдце не принесет вам свободу и независимость. Это все достигается в борьбе, в бою, из-за крови, потерь и других трудностей войны,
– прокомментировал Жданов.
По его словам, такого столкновения пока не видно в Грузии. Грузинам нравятся российские беженцы, вкладывающие деньги в экономику страны. Эта ситуация внушает двоякие ощущения.
Заключение экспрезидента Грузии: основное
- Грузинский и украинский политик Михеил Саакашвили находится в заключении на родине с 2021 года. В начале декабря американский врач Дэвид Смит сообщил, что его состояние существенно ухудшилось.
- Государственного деятеля пытались отравить – в образцах волос и ногтей бывшего президента Грузии лаборатория NMS Labs нашла тяжелые металлы, ртуть и мышьяк. Соратники и знакомые Саакашвили убеждены, что ухудшение здоровья политика является делом рук действующих властей.
- Недавно депутат парламента Грузии, глава фракции "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе отметила, что у Михеила уже 20 различных диагнозов. У бывшего президента – постоянная температура, которую не удается сбить, и интоксикация организма Его состояние только ухудшилось с момента прибытия в больницу.
- Высокопоставленные должностные лица многих стран, наблюдающие за ситуацией в Грузии, подчеркивают, что Михеил Саакашвили – политический заключенный, которого пытает действующая власть.