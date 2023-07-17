Зерновое соглашение вошло в историю, – Эрдоган предположил, что будет дальше с договоренностями

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что "зерновое соглашение" вошло в историю как важный дипломатический успех, поэтому он будет пытаться продолжить его действие.

Эрдоган заявил, что министр иностранных дел Турции проведет переговоры с российской стороной в ответ на заявление Кремля о приостановлении "зернового соглашения".

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Черноморская инициатива вошла в историю как важный дипломатический успех. Отгружено более 33 миллионов тонн зерновых продуктов. Многим странам удалось предотвратить вовлечение в продовольственный кризис. Спасибо всем привлеченным сторонам,

– сказал Эрдоган.

Эрдоган считает, Путин пойдет на продление соглашения

Он отметил, что во время предстоящей встречи лидеров в августе они об этом еще поговорят. Эрдоган также предположил, что Путин может пойти на уступки.

"Несмотря на сегодняшнее заявление, я считаю, что мой друг Путин, президент России, хочет продления соглашения", – добавил лидер Турции.

Что известно о "зерновом соглашении"

Российские СМИ решили сманипулировать словами Эрдогана. Мол, президент Турции Реджеп заявил, что продовольственное соглашение уже "ушло в историю".

Инициатива была заключена отдельно между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле.

Напомним, представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сегодня заявила, что Россия официально сообщила Турции и Украине, секретариат ООН о возражениях против продления зернового соглашения.

Добавим, что этому предшествовали взрывы на Крымском мосту. Предварительно в ОК "Юг" предполагали, что Россия использует "чрезвычайное событие", чтобы приостановить действие зернового соглашения. Собственно, его срок действительно подходил к концу сегодня – 17 июля.

До этого ее дважды продлевали: в ноябре 2022 года на 120 дней – до марта, потом еще дважды – на 2 месяца.