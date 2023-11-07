"Не помню, когда он был здесь": в ОП резко ответили на заявления Юнкера о коррупции в Украине

Бывший президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер высказался по поводу Украины. Он считает, что наше государство тотально коррумпировано. Андрей Ермак удивлен такими заявлениями Юнкера.

На днях Жан-Клод Юнкер давал интервью немецкому изданию Augsburger Allgemeine. В нем он осудил тех европейских чиновников, которые обещают Украине быстрое вступление в ЕС. Юнкер считает, что Украина "коррумпирована на всех уровнях общества", поэтому не стоит "давать ложные обещания" о вступлении.

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Что говорят у Зеленского

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в интервью изданию Politico прокомментировал это заявление Юнкера.

Я категорически отвергаю утверждение, что Украина очень коррумпирована. Эти вызовы происходят по всему миру, но не могли бы вы привести мне пример еще одной страны, которая в условиях этой ужасной войны провела бы реформы такого масштаба,

– говорит Ермак.

Также руководитель ОП добавил: не помнит, чтобы Юнкер бывал в Украине в течение нескольких последних лет, так что такая оценка странная.

По убеждению Ермака, визит президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев – очень хороший знак. Он назвал это мощным шагом на пути вступления Украины в ЕС.

"Это то, чего мы ожидаем, потому что мы делаем все, чтобы это произошло", – подытожил Ермак.

Что нужно для вступления в ЕС

Ожидается, что Еврокомиссия будет рекомендовать странам ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной – об этом будут говорить на саммите в декабре. Но сначала должен быть опубликован отчет Еврокомиссии о прогрессе Украины в выполнении реформ, необходимых для вступления.

Его публикацию ожидают 8 ноября. На этом основании уже будут принимать решение об открытии переговоров по вступлению в Евросоюз.

Жан-Клод Юнкер был в Киеве задолго до полномасштабной войны – в 2019 году. Тогда он считал, что ЕС может гордиться Украиной – об этом сказал во время пресс-конференции по итогам 21-го саммита Украина – ЕС. Что интересно, в девяностых его называли главным лоббистом Украины, а уже в 2017-м он говорил, что Украина "не является европейской страной в смысле ее членства в Европейском Союзе". Вероятно, заявления Юнкера зависят от политической конъюнктуры.

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Заявления Урсулы фон дер Ляйен

Она достаточно оптимистично настроена насчет вступления нашего государства в ЕС, впрочем, считает, что поражение Путина не станет автоматически победой Украины. Почему Ляйен такого мнения и что нужно Украине – читайте на 24 Канале.